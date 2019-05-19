Команда Зеленского опубликовала программу мероприятий на инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Команда новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского опубликовала короткую программу торжественных мероприятий по случаю его вступления на пост завтра, 20 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу новоизбранного Президента.
Так, программа предусматривает:
10.00-11.00 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в Торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги Президентом Украины Украинскому народу;
11.05-11.20 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины, Мариинский дворец;
11.20-11.50 - Поздравление Президентом Украины Владимиром Зеленским и госпожи Елены Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;
12.00-13.30 - Участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост Президента Украины в Мариинском дворце;
14.30-17.00 (ориентировочно) - двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации Президента Украины.
Напомним, инаугурация новоизбранного президентаУкраины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.