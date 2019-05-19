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Репетиція інавгурації розпочнеться менш ніж за годину

Репетиція інавгурації розпочнеться менш ніж за годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Репетиція інавгурації новообраного Президента України розпочнеться сьогодні о 20:00, передає кореспондент УНН.

Наразі триває підготовка до репетиції, зокрема, навколо Верховної Ради України встановили огорожу, а зі сторони входу - металошукачі.

Камери та великі екрани для глядачів вже встановили, наразі перевіряється звук.

Крім того, периметр біля Верховної Ради та входу у Маріїнський палац оточила поліція.

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Поки невідомо, чи буде присутнім на репетиції сам Володимир Зеленський.

Раніше УНН повідомляв, що в Раді відбудеться репетиція інавгурації.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Українські Національні Новини

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