Репетиція інавгурації розпочнеться менш ніж за годину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Репетиція інавгурації новообраного Президента України розпочнеться сьогодні о 20:00, передає кореспондент УНН.
Наразі триває підготовка до репетиції, зокрема, навколо Верховної Ради України встановили огорожу, а зі сторони входу - металошукачі.
Камери та великі екрани для глядачів вже встановили, наразі перевіряється звук.
Крім того, периметр біля Верховної Ради та входу у Маріїнський палац оточила поліція.
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Поки невідомо, чи буде присутнім на репетиції сам Володимир Зеленський.
Раніше УНН повідомляв, що в Раді відбудеться репетиція інавгурації.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.