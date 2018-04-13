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Рэперу Моту запретили въезд в Украину на три года

Рэперу Моту запретили въезд в Украину на три года

Киев  •  УНН

 • 9305 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российскому рэперу Моту запретили въезд в Украину на три года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает УНН.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года ...", - написал Слободян.

Напомним, 17 марта Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистску, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов. Работница телевизионного канала "Россия-24" Наталья Гончарова осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора. Она была принудительно возвращена на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.

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