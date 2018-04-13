Реперу Моту заборонили в'їзд в Україну на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російському реперу Моту заборонили в'їзд в Україну на три роки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
"Хто цікавився репером Мотом. В зв'язку з порушенням порядку в'їзду до тимчасово окупованої території АР Крим сьогодні, 13 квітня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили даного громадянина РФ через кордон та заборонили йому в'їзд до України терміном на 3 роки...", - написав Слободян.
Нагадаємо, 17 березня Служба безпеки України примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів. Працівниця телевізійного каналу “Россия-24” Наталія Гончарова здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора. Її було примусово повернуто на території Росії із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.