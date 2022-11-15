Реорганизацию Довженко-Центра остановят – Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Национального центра Александра Довженко таким образом, который происходит сейчас, будет остановлена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Ткаченко.
Детали
Александр Ткаченко провел совещание с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса президента и депутатами.
Участники встречи согласовали план действий по Довженко-Центру:
• остановить реорганизацию Довженко-Центра таким образом, как это происходит сейчас;
• фонд и музей оставить в том статусе, в котором они есть сейчас – как целостный имущественный комплекс;
• назначить прозрачный конкурс на директора Довженко-Центра;
• обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;
• начать процесс предоставления статуса национального Довженко-Центра де-юре (не только в названии, а по существу), что должно обезопасить использование его имущества не по назначению;
• решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музей и архив;
• создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.
Напомним
17 августа 2022 Государственное агентство Украины по вопросам кино приказало реорганизовать Довженко-Центр.
2 ноября Юлию Каждан назначили новым исполняющим обязанности генерального директора Довженко-Центра.
Справка
Довженко-Центр – крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10 тысяч наименований (более 60 тысяч единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 тысяч архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов.
Коллекция Довженко-Центра по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства.
Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Довженко-Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство "Сцена 6", кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным циклом. Такая структура соответствует мировым стандартам деятельности институтов, которые работают с кинематографическим наследием.