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Реорганізацію Довженко-Центру зупинять – Ткаченко

Реорганізацію Довженко-Центру зупинять – Ткаченко

Київ • УНН

 • 630821 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Національного центру Олександра Довженка в такий спосіб, який відбувається зараз, буде зупинено. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Ткаченка.

Деталі

Міністр культури України Олександр Ткаченко провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Учасники зустрічі погодили план дій щодо Довженко-Центру:

• зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, як це відбувається зараз;

• фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз – як цілісний майновий комплекс;

• призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру;

• звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

• розпочати процес надання статусу національний Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням;

• вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дасть змогу Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

• створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Нагадаємо

17 серпня 2022 року Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати Довженко-Центр.

2 листопада Юлію Каждан призначили новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру.

Довідка

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тисяч найменувань (більше ніж 60 тисяч одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тисяч архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. 

Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва у структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір “Сцена 6”, кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, які працюють з кінематографічною спадщиною.

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