Реорганізацію Довженко-Центру зупинять – Ткаченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію Національного центру Олександра Довженка в такий спосіб, який відбувається зараз, буде зупинено. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Ткаченка.
Деталі
Міністр культури України Олександр Ткаченко провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.
Учасники зустрічі погодили план дій щодо Довженко-Центру:
• зупинити реорганізацію Довженко-Центру в такий спосіб, як це відбувається зараз;
• фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз – як цілісний майновий комплекс;
• призначити прозорий конкурс на директора Довженко-Центру;
• звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;
• розпочати процес надання статусу національний Довженко-Центру де-юре (не лише в назві, а по суті), що має убезпечити використання його майна не за призначенням;
• вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дасть змогу Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;
• створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.
Нагадаємо
17 серпня 2022 року Державне агентство України з питань кіно наказало реорганізувати Довженко-Центр.
2 листопада Юлію Каждан призначили новим виконувачем обов'язків генерального директора Довженко-Центру.
Довідка
Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тисяч найменувань (більше ніж 60 тисяч одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тисяч архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів.
Колекція Довженко-Центру за значенням та обсягом дорівнює колекціям Національного художнього музею України, Музею Ханенків, Музею історії України, Бібліотеки імені Вернадського і є найбільшою у світі збіркою творів українського кіномистецтва.
Для збереження, розвитку і популяризації кіномистецтва у структурі Довженко-Центру діють Фільмофонд, Кіноархів та Музей кіно, Медіатека, видавництво, книгарня, кіносценічний простір “Сцена 6”, кінолекторій та єдина в Україні кінокопіювальна лабораторія з цілісним плівково-цифровим циклом. Така структура відповідає світовим стандартам діяльності інстутуцій, які працюють з кінематографічною спадщиною.