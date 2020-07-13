Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 42502 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 62045 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 111266 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120104 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122908 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161323 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119368 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149407 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104774 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102984 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" состоялся в австрийском Шпильберге в воскресенье, 12 июля, и уже грозит обернуться скандалом. Команда Renault после завершения Гран-при Штирии подала стюардам официальный протест по поводу болидов команды-соперника Racing Point. Они хотят выяснить, соответствуют ли автомобили конкурентов спортивному регламенту. Среди прочего, этот документ обязывает каждую команду отрабатывать определенные детали самостоятельно. Об этом пишет DW, передает УНН.

Представитель технического департамента Международной федерации автоспорта (FIA) позже снял и опечатал некоторые детали из автомобилей гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла для “детального анализа”. FIA не уточнила, сколько времени потребуется для процедуры.

Болид RP20 получил прозвище “розовый Mercedes” из-за существенной внешнее схожести с прошлогодним автомобилем немецкой команды. Racing Point закупает у Mercedes двигатели и коробки передач.

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Пилоты Racing Point Перес и Стролла по результатам этапа на трассе Red Bull Ring заняли 6 и 7 места соответственно. Первым дистанцию в 71 круг преодолел гонщик Mercedes и шестикратный чемпион “Формулы-1” Льюис Хэмилтон. Вторым пришел его напарник Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda).

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