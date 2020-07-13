Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" состоялся в австрийском Шпильберге в воскресенье, 12 июля, и уже грозит обернуться скандалом. Команда Renault после завершения Гран-при Штирии подала стюардам официальный протест по поводу болидов команды-соперника Racing Point. Они хотят выяснить, соответствуют ли автомобили конкурентов спортивному регламенту. Среди прочего, этот документ обязывает каждую команду отрабатывать определенные детали самостоятельно. Об этом пишет DW, передает УНН.
Представитель технического департамента Международной федерации автоспорта (FIA) позже снял и опечатал некоторые детали из автомобилей гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла для “детального анализа”. FIA не уточнила, сколько времени потребуется для процедуры.
Болид RP20 получил прозвище “розовый Mercedes” из-за существенной внешнее схожести с прошлогодним автомобилем немецкой команды. Racing Point закупает у Mercedes двигатели и коробки передач.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Формула-1” добавила два Гран-При в календарь нынешнего сезона
Пилоты Racing Point Перес и Стролла по результатам этапа на трассе Red Bull Ring заняли 6 и 7 места соответственно. Первым дистанцию в 71 круг преодолел гонщик Mercedes и шестикратный чемпион “Формулы-1” Льюис Хэмилтон. Вторым пришел его напарник Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda).