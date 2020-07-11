"Формула-1" додала два Гран-Прі в календар нинішнього сезону

Італія отримала право на проведення ще одного етапу: після Монци гонка пройде на трасі “Муджелло”. Цей етап пройде з 11 по 13 вересня. Гонка “Формули-1” вперше в історії пройде на трасі, що належить “Феррарі”.

Відзначимо, що після додавання даних гонок календар нинішнього сезону розширився до 10 етапів.

Зауважимо, що сезон “Формули-1” мав розпочатися в березні в Мельбурні, але через пандемію коронавірусу організаторам довелося змінювати календар.