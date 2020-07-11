"Формула-1" додала два Гран-Прі в календар нинішнього сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. "Формула-1" додала в календар поточного сезону додаткові два етапи Гран-Прі, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Італія отримала право на проведення ще одного етапу: після Монци гонка пройде на трасі “Муджелло”. Цей етап пройде з 11 по 13 вересня. Гонка “Формули-1” вперше в історії пройде на трасі, що належить “Феррарі”.
Відзначимо, що після додавання даних гонок календар нинішнього сезону розширився до 10 етапів.
Зауважимо, що сезон “Формули-1” мав розпочатися в березні в Мельбурні, але через пандемію коронавірусу організаторам довелося змінювати календар.