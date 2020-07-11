"Формула-1" добавила два Гран-При в календарь нынешнего сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. "Формула-1" добавила в календарь текущего сезона дополнительные два этапа Гран-при, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Италия получила право на проведение еще одного этапа: после Монци гонка пройдет на трассе “Муджелло”. Этот этап пройдет с 11 по 13 сентября. Гонка “Формулы-1” впервые в истории пройдет на трассе, которая принадлежит “Феррари”.
Отметим, что после добавления данных гонок календарь нынешнего сезона расширился до 10 этапов.
Заметим, что сезон “Формулы-1” должен был начаться в марте в Мельбурне, но из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось менять календарь.