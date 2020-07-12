Хемілтон став тріумфатором другого етапу сезону "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Штирії, яка стала другим етапом Формули в сезоні-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Хемілтон випередив на 13,719 секунди свого партнера по стайні Валттері Боттаса. Трійку призерів замкнув пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Його партнер Алекс Албон виявився 4-м.
Примітно, що через технічні проблеми до фінішу не змогли добратися пілоти "Феррарі" – Феттель і Леклер.
Зауважимо, що наступний етап "Формули-1" пройде в Угорщині з 17 по 19 липня.
Нагадаємо, що Боттас виявився переможцем першого Гран-Прі "Формули-1" сезону 2020 року.