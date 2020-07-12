Хэмилтон стал триумфатором второго этапа сезона "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Штирии, которая стала вторым этапом Формулы в сезоне 2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Хэмилтон опередил на 13,719 секунды своего партнера по конюшне Валттери Боттаса. Тройку призеров замкнул пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Его партнер Алекс Албон оказался 4-м.
Примечательно, что из-за технических проблем до финиша не смогли добраться пилоты "Феррари" - Феттель и Леклер.
Заметим, что следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.
Напомним, что Боттас оказался победителем первого Гран-При "Формулы-1" сезона 2020 года.