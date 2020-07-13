Renault подала протест проти команди-суперника по "Формулі-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі “Формула-1” відбувся в австрійському Шпільбергу в неділю, 12 липня, та вже загрожує обернутися скандалом. Команда Renault після завершення Гран-прі Штирії подала стюардам офіційний протест з приводу болідів команди-суперника Racing Point. Вони хочуть з’ясувати, чи відповідають автомобілі конкурентів спортивному регламенту. Серед іншого, цей документ зобов’язує кожну команду відпрацьовувати певні деталі самостійно. Про це пише DW, передає УНН.
Представник технічного департаменту Міжнародної федерації автоспорту (FIA) пізніше зняв і опечатав деякі деталі з автомобілів гонщиків Серхіо Переса і Ленса Стролла для “детального аналізу”. FIA не уточнила, скільки часу буде потрібно для процедури.
Болід RP20 отримав прізвисько “рожевий Mercedes” через істотну зовнішню схожість з торішнім автомобілем німецької команди. Racing Point закуповує у Mercedes двигуни і коробки передач.
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Пілоти Racing Point Перес і Стролла за результатами етапу на трасі Red Bull Ring зайняли 6 і 7 місця відповідно. Першим дистанцію в 71 коло подолав гонщик Mercedes і шестиразовий чемпіон “Формули-1” Льюїс Хемілтон. Другим прийшов його напарник Валттері Боттас. Трійку призерів замкнув Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda).