Ремонты дорог: в Запорожской области экс-руководителя предприятия подозревают в присвоении около 2,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Запорожской области сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий по факту присвоения почти 2,4 гривен, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
"Бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий области сообщено о подозрении по фактам присвоения почти 2,4 млн грн, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1,2 ст. 209 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, при осуществлении ремонта дорог населенных пунктов одного из районов Запорожской области он внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о работах, которые фактически не выполнялись, в результате чего завладел средствами местных бюджетов в сумме почти 2,4 млн грн и в дальнейшем легализовал их путем совершения финансовых операций.
Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения
Напомним, на Закарпатье разоблачили махинации с бюджетными средствами, предназначенными на ремонт автодорог.