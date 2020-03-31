Ремонты дорог: в Запорожской области экс-руководителя предприятия подозревают в присвоении около 2,5 млн грн

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Запорожской области сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий по факту присвоения почти 2,4 гривен, выделенных на ремонт дорог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.