Ремонти доріг: на Запоріжжі екскерівника підприємства підозрюють у привласненні близько 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Запорізькій області повідомили про підозру колишньому керівнику одного з комунальних підприємств за фактом привласнення майже 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
"Колишньому керівнику одного з комунальних підприємств області повідомлено про підозру за фактами привласнення майже 2,4 млн грн, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1,2 ст. 209 КК України)", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, під час здійснення ремонту доріг населених пунктів одного з районів Запорізької області він вніс до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично не виконувалися, внаслідок чого заволодів коштами місцевих бюджетів в сумі майже 2,4 млн грн та в подальшому легалізував їх шляхом здійснення фінансових операцій.
Наразі у кримінальному провадженні триває досудове слідство, вирішується питання про обрання запобіжного заходу
Нагадаємо, на Закарпатті викрили махінації з бюджетними коштами, призначеними на ремонт автошляхів.