Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству
Киев • УНН
Министерство обороны Украины сотрудничает с компанией robota.ua для улучшения набора в Вооруженные Силы, предлагая специальный проект с подробным перечнем вакансий. Рекрутинг удовлетворяет различные профессиональные потребности, что отражает положительные тенденции в отзывах.
Министерство обороны Украины расширило проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины и подписало соглашение о сотрудничестве с компанией robota.ua. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
Детали
Сейчас платформа запустила отдельный спецпроект, который содержит информацию по рекрутингу и вакансий в ВСУ. Должность и подразделение можно выбрать самостоятельно на соответствующем сайте, доступном по ссылке.
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Для этого нужно выбрать вакансию, которая соответствует профессиональному опыту.
Сейчас на сайте размещены вакансии семи работодателей, в частности 12 бригады НГУ "Азов", Госпогранслужбы, рекрутингового центра ТрО, отдельных воинских частей.
Очень приятно, что все больше компаний привлекается к нашему совместному проекту рекрутинга. Вооруженные Силы Украины сейчас нуждаются в специалистах в различных сферах. И есть много людей, которые хотят присоединиться к армии по понятному алгоритму именно туда, где их гражданский опыт будет наиболее востребованным. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем развивать сотрудничество с теми компаниями на рынке рекрутинга, которые предоставляют бесплатные услуги
В Минобороны добавили, что сейчас количество вакансий ВСУ и отзывов на них на платформах по трудоустройству существенно возросло и продолжает демонстрировать положительную динамику.
Дополнение
Генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк отметил, что платформа будет помогать с рекрутингом в ВСУ всеми возможными силами.
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Для нас очень большая честь присоединиться к этому проекту. Сейчас очень важно помогать создавать в Силах обороны Украины современную систему рекрутинга и быть частью этого процесса. Мы понимаем, что Вооруженные Силы нуждаются не только в людях на передовой, а еще, например, поварах или специалистах по логистике
Напомним
Министерство обороны Украины продолжает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией Work.ua.
Кроме того, УНН сообщал, что во время старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор с украинской платформой по трудоустройству Lobby X.
Рекрутинг в ВСУ: Минобороны договорились о сотрудничестве с еще одной платформой по трудоустройству
Министерство обороны Украины сотрудничает с компанией robota. ua для улучшения набора в Вооруженные Силы, предлагая специальный проект с подробным перечнем вакансий. Рекрутинг удовлетворяет различные профессиональные потребности, что отражает положительные тенденции в отзывах.
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