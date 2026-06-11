Рекордное размещение облигаций Amazon всколыхнуло кредитный рынок Канады

Рекордный выпуск облигаций компании Amazon на 14 млрд канадских долларов (около 10 млрд долларов США) вызвал заметные изменения на канадском кредитном рынке и заставил инвесторов пересматривать свои портфели. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Продажа облигаций Amazon, завершившаяся на этой неделе, стала крупнейшим корпоративным долговым размещением в истории Канады. Предыдущий рекорд принадлежал Alphabet, которая месяц назад привлекла 8,5 млрд канадских долларов.

Из-за масштаба сделки инвесторы начали продавать другие высококачественные облигации, чтобы высвободить средства для покупки бумаг Amazon. Это повлияло на оценки активов и увеличило рисковые спреды на рынке.

Каждая сделка в следующем месяце будет несколько тяжелее – заявил руководитель отдела тактической торговой стратегии TD Securities Крис Велан.

По его словам, крупные заемщики могут временно отложить новые выпуски долга.

Рынок ощутил последствия рекордной сделки

Пятиэтапное размещение сделало Amazon одним из десяти крупнейших корпоративных эмитентов на канадском рынке облигаций по объему непогашенного долга.

Портфельный менеджер Ninepoint Partners Этьен Бордело отметил, что сделка такого масштаба неизбежно влияет на весь рынок.

Неудивительно, что сделка Amazon исказит канадский рынок облигаций – сказал он, обратив внимание на то, что только 30-летний транш компании составил 4,75 млрд канадских долларов.

Bloomberg отмечает, что крупные технологические компании активно привлекают финансирование для развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Для этого они все чаще выходят на долговые рынки разных стран и валют, в частности канадского доллара и евро.

Руководитель кредитного направления Leith Wheeler Investment Counsel Друв Маллик сообщил, что ради участия в сделке Amazon инвесторы продавали, в частности, облигации коммунальных компаний и недавно выпущенные бумаги Alphabet.

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