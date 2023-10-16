Рекорд от Армии дронов: за неделю бойцы поразили 428 единиц российской техники

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«Абсолютный рекорд от Армии дронов — бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники», - сообщил Федоров.

По его словам, у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.

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На передовую отправили почти 2 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом от Армии дронов.