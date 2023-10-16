Рекорд от Армии дронов: за неделю бойцы поразили 428 единиц российской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. За неделю операторы Армии дронов поразили 428 единиц российской техники. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
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«Абсолютный рекорд от Армии дронов — бойцы поразили 428 единиц российской техники за неделю. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники», - сообщил Федоров.
По его словам, у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования.
Дополнение
На передовую отправили почти 2 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом от Армии дронов.