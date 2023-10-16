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Рекорд від Армії дронів: за тиждень бійці уразили 428 одиниць російської техніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За тиждень оператори Армії дронів уразили 428 одиниць російської техніки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Рекорд від Армії дронів: за тиждень бійці уразили 428 одиниць російської техніки

Цитата

«Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень. Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки», - повідомив Федоров.

За його словами, у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Доповнення

На передову відправили майже 2 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом від Армії дронів.

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