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Реконструкция соцобъектов: в Кривом Роге группу лиц подозревают в хищениях на более чем 6 млн гривен

Реконструкция соцобъектов: в Кривом Роге группу лиц подозревают в хищениях на более чем 6 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 21899 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Кривом Роге чиновнику городского совета, директора частного предприятия и четырем исполнителям сообщили о подозрении в хищении 6 млн гривен, выделенных на реконструкцию на строительство объектов системы здравоохранения и образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Установлено, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории города Кривой Рог. С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложные сведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4-х человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной "схеме". Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

"Сейчас задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 млн гривен. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса.

В среду, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.

Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 млн гривен.

"Сообщено подозрение чиновникам Криворожского городского совета и работникам предприятия - по ч. Ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а директору предприятия и его соучредителю - по ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности.

Напомним, в Киеве экс-сотрудница банка "Хрещатик" подозревается в хищении более 10 млн гривен денег вкладчиков.

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