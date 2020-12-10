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Реконструкція соцоб’єктів: у Кривому Розі групу осіб підозрюють у розкраданнях на понад 6 млн гривень

Реконструкція соцоб’єктів: у Кривому Розі групу осіб підозрюють у розкраданнях на понад 6 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Кривому Розі посадовцю міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям повідомили про підозру у розкраданні 6 млн гривень, виділених на реконструкцію на будівництво об’єктів системи охорони здоров’я та освіти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

"Встановлено, що протягом 2019-2020 років проводилися роботи із будівництва та реконструкції об’єктів системи охорони здоров’я та освіти, розташованих на території міста Кривий Ріг. З метою привласнення бюджетних коштів, їх розпорядник - керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради - та директор приватного підприємства, налагодили процес із внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до злочинної діяльності співорганізатори залучили ще 4-х осіб - начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства, кожен із яких виконував свою роль у злочинній "схемі". Як результат - в офіційних документах відображалася необґрунтовано завищена, як правило, у понад 2 рази, вартість використаних будівельних матеріалів.

"Наразі задокументовано 5 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 мільйонів гривень. Кошти були призначені для реконструкції приміщень під амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги та будівництва системи водовідведення однієї із місцевих шкіл", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що отримані кошти зловмисники згодом легалізували шляхом придбання дорогих автомобілів преміум-класу.

У середу, 9 грудня, правоохоронці провели 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проектних підприємств, постачальників будівельних матеріалів, місцях мешкання учасників групи, їх автомобілях і гаражах.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну та іншу оргтехніку, що можуть підтверджувати протиправну діяльність учасників групи. Крім того, вилучено автомобілі загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

"Повідомлено підозру посадовцям Криворізької міської ради та працівникам підприємства - за ч. ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а директору підприємства та його співзасновнику - за ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України", - додається у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві ексспівробітниця банку "Хрещатик" підозрюється у розкраданні понад 10 млн гривень грошей вкладників.

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