Ексспівробітницю банку "Хрещатик" запідозрили у розкраданні понад 10 млн гривень

“...повідомлено про підозру ексспівробітниці регіонального відділення ПАТ “КБ „Хрещатик“ за фактом службового підроблення та заволодінням коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

“Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд. Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн”, — додається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства — одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку.