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Ексспівробітницю банку "Хрещатик" запідозрили у розкраданні понад 10 млн гривень

Ексспівробітницю банку "Хрещатик" запідозрили у розкраданні понад 10 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Києві ексспівробітниця банку “Хрещатик” підозрюється у розкраданні понад 10 млн гривень грошей вкладників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

“...повідомлено про підозру ексспівробітниці регіонального відділення ПАТ “КБ „Хрещатик“ за фактом службового підроблення та заволодінням коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, будучи відповідальною за оформлення договорів та вступивши у змову з іншими працівниками банку, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

“Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд. Вказаними діями клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн”, — додається у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. У межах слідства встановлюються інші співучасники злочину.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства — одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку.

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