Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" заподозрили в хищении более 10 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве экс-сотрудница банка "Хрещатик" подозревается в хищении более 10 млн гривен денег вкладчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"... сообщено о подозрении экс-сотруднице регионального отделения ПАО "КБ "Хрещатик" по факту служебного подлога и завладения средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украина)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, будучи ответственной за оформление договоров и вступив в сговор с другими работниками банка, предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, якобы подтверждающие принадлежность передачи банка средств по депозитным договорам.
"Однако полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению. Указанными действиями клиентам банка причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн", - добавляется в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.
Напомним, в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение по обвинению директора частного общества - одного из участников преступной схемы завладения более 787 млн грн кредита Национального банка.