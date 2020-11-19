Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства

ukru
10:24 • 23017 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 59287 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 80772 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 116707 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 114159 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 118663 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 120863 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106450 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113197 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92346 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 101066 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 109487 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 113084 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73013 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 100871 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 116709 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 73013 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 114732 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 337269 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 269755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 19129 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 99731 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118876 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118657 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 115093 перегляди
Актуальне
Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства

Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства

Київ • УНН

 • 12923 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

"Прокурорами САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено, що у вересні 2013 року ПАТ "Реал банк" надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. Надалі, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.

"Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ "Реал банк" на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ "Реал банк" за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте, як з’ясувалося в ході розслідування, вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже у 7 разів.

"Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ "Реал банку" спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершено розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92