Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства

"Прокурорами САП скеровано до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного з учасників злочинної схеми заволодіння кредитними коштами Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в рамках досудового розслідування, яке проводили прокурори Генеральної прокуратури, а з листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, було встановлено, що у вересні 2013 року ПАТ "Реал банк" надав кредити декільком приватним компаніям, які були підконтрольні організаторам та учасникам злочинної організації. Надалі, використовуючи вказані фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких і очолював вищевказаний директор фірми.

"Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх в ПАТ "Реал банк" на строковий депозит із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п’яти робочих днів із моменту заяви. Згодом у жовтні 2013 року була складено така заява і відповідно підписана очільником вказаного товариства", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що ця заява стала формальною підставою для звернення ПАТ "Реал банк" за підтримкою до Національного банку, який надав банківській установі стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн гривень під заставу майна. Проте, як з’ясувалося в ході розслідування, вартість майна банку, переданого в заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже у 7 разів.

"Отримані від Нацбанку кошти керівництво ПАТ "Реал банку" спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, перевівши кошти у готівку. У такий спосіб зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершено розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку.