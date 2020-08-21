Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: слідство щодо одного з фігурантів завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. НАБУ і САП завершено розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Національного банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили розслідування за підозрою директора одного з приватних товариств у заволодінні понад 787 млн грн кредиту Нацбанку. За даними слідства, він входив до складу злочинної організації, створеної колишнім президентом України, та вчиняв незаконні дії у співучасті з іншими особами”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 19 серпня стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
“Слідство встановило, що приватне товариство, очолюване підозрюваним, у 2013 році задіяли у схемі, в результаті якої згадана злочинна організація заволоділа понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ “Реал банк”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у 2019 році Генеральна прокуратура України завершила розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка, який підозрюється в участі в злочинній організації Віктора Януковича.