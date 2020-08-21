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Хищение 787 млн грн кредита НБУ: следствие по одному из фигурантов завершено

Киев • УНН

 • 11356 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. НАБУ и САП завершено расследование по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн грн кредита Национального банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Хищение 787 млн грн кредита НБУ: следствие по одному из фигурантов завершено

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП завершили расследование по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн грн кредита Нацбанка. По данным следствия, он входил в состав преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, и совершал незаконные действия в соучастии с другими лицами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 19 августа стороне защиты открыто материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

"Следствие установило, что частное общество, возглавляемое подозреваемым, в 2013 году задействовали в схеме, в результате которой упомянутая преступная организация завладела более 787 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Реал банк", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2019 году Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича.

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