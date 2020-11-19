Хищение 787 млн грн кредита НБУ: осудят директора частного общества
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение по обвинению директора частного общества - одного из участников преступной схемы завладения более 787 млн грн кредита Национального банка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по обвинению директора частного общества - одного из участников преступной схемы завладения кредитными средствами Нацбанка", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в рамках досудебного расследования, которое проводили прокуроры Генеральной прокуратуры, а с ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, было установлено, что в сентябре 2013 года ПАО "Реал Банк" предоставил кредиты нескольким частным компаниям, которые были подконтрольны организаторам и участникам преступной организации. В дальнейшем, используя указанные фирмы, злоумышленники перевели полученные кредитные средства на счета двух предприятий - одно из которых и возглавлял вышеуказанный директор фирмы.
"Для легализации этих средств директор общества разместил их в ПАО "Реал банк" на срочный депозит с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления. Впоследствии в октябре 2013 года было составлено такое заявление и соответственно подписано главой указанного общества", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что это заявление стало формальным основанием для обращения ОАО "Реал банк" по поддержке в Национальный банк, который предоставил банковскому учреждению стабилизационный кредит на общую сумму около 800 млн гривен под залог имущества. Однако, как выяснилось в ходе расследования, стоимость имущества банка, переданного в залог для получения этого кредита, было завышено почти в 7 раз.
"Полученные от Нацбанка средства руководство ПАО "Реал банка" совместно с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, переведя средства в наличность. Таким образом злоумышленники завладели средствами на сумму свыше 787 млн гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, НАБУ и САП завершено расследование по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн грн кредита Национального банка.