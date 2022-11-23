Реинтеграция Донбасса в Украину: психолог рассказал об основных проблемах и от чего будет зависеть длительность процесса

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«Проблема эта очень сложная. И первая сложность – мы не знаем, кто сейчас находится на этой оккупированной территории. Я имею в виду, на какие условные группы делится население оккупированного Донбасса. У нас сейчас очень упрощено восприятие того, что там происходит. Мы считаем, что все люди там с промытыми мозгами, не понимающими, что происходит, и все они против Украины. У меня есть информация, что на самом деле там присутствуют разные группы, среди которых есть и носители идеологии русского мира, и носители украинской идентичности. Однако, каково их соотношение – сложно сказать. Статистическая кривая нормального распределения доказывает, что всегда есть инертная масса, которая будет подчиняться ключевым информационным течениям. Но неизвестно, как она велика и куда идет смещение. Можем лишь предположить, что смещение идет в российскую сторону. Также мы не знаем, как распределяется данная аудитория по возрастным, половым, профессиональным и социальным группам. Поэтому, прежде чем начать информационную интоксикацию, мы должны провести детальное социологическое исследование», – рассказал Ким.

Вторая сложность реинтеграции Донбасса состоит в том, что это демографически искривленный регион, откуда большинство взрослого населения уехало еще в 2014 году. Инертную группу, которая не могла выехать, составляют в основном пожилые люди, с которыми информационно работать сложнее. Одна из причин – это люди советской ментальности. Если они и поддерживают идею "русского мира", это происходит из-за их положительного отношения к Советскому Союзу. И какое их количество – тоже пока неизвестно, указывает эксперт.

«И там есть дети, которые 8 лет постоянно жили в российском ужасе. Несмотря на то, что это не пожилые люди и их психика более гибкая, но они воспитывались в очень четкой идеологии "должны быть едины с россией". Такое идеологическое воспитание сложно поправить. Я думаю, что после возвращения этих территорий Украине нужно будет четко сформулировать свою идеологическую парадигму, сконцентрироваться на конкретных возрастных группах и через кого необходимо работать. Я уверен, что с молодежью работать будет легче, но привлекать для этого уехавших в свое время с этих территорий украинцев и работать через них, привлекать их к созданию общественных объединений и организаций», – считает Ким.

Еще одна сложность, которая возникает перед Украиной, – реинтеграция жителей Донбасса, которые выехали в россию и все это время находились там.

«Дело в том, что в россии они тоже не стали своими. Я знаю о существовании большого количества случаев, когда эти люди, живя в Украине, считали себя россиянами, а уехав в россию, столкнулись с тем, что их там все называют украинцами-хохлами. Их идентификация тоже претерпела определенные изменения. Какие именно – мы пока не знаем», – отметил психолог.

Кроме того, считает он, для успешной реинтеграции жителей оккупированного Донбасса необходима политическая люстрация и четкая стратегия формирования местных властей.

«Если оставить этот регион без жестких и четких правил, мы можем увидеть возвращение "партии регионов 2.0" и чиновников, которые встречали захватчиков. Также, мне кажется, необходимо производить изменения на культурном уровне. Там огромное количество жителей, вообще никогда не выезжавших за пределы своей области и не имеющих собственного представления о культурном фонде Украины. Здесь опять же нужно работать через молодежь и тех, кто уехал оттуда после 2014 года и все это время находился на других территориях Украины. Потому что молодежь является носителями гибкости и способности воспринимать новое, а уехавшие имеют большее представление о культуре украинской нации», – считает Ким.

Эксперт отметил, что после начала полномасштабного вторжения в украинском обществе произошли масштабные изменения. В частности, изменился ландшафт идентичности. Именно к этой смене следует привлекать и жителей Донбасса.

«Раньше в Украине на первом месте была региональная идентичность, когда люди чувствовали себя "я с юга", "я с востока". Это было четко заметно после 2014 года, когда к большинству выехавших оттуда луганчан и дончан относились негативно. Потому что украинцы воспринимали это как чужой регион. После начала вторжения в Украину начался другой процесс формирования идентичности. На первое место выходит национальная и гражданская идентичность, то есть "я чувствую себя гражданином Украины", а не жителем определенного региона. Местная идентичность вышла на второе место. Это изменение ландшафта идентичности дает интересные возможности формирования сообщества и украинской нации. Жителей Донбасса необходимо будет также привлекать к формированию новой украинской идентичности, к созданию новой украинской нации. Но это сложная работа, которая должна начинаться с исследования социальных кластеров населения оккупированных территорий», – сказал эксперт.

Продолжительность процесса реинтеграции жителей Донбасса, по словам психолога, будет зависеть от двух вещей: как закончится война и какую государственническую политику будет проводить Украина.

«Первое – как будет закончена война, потому что сейчас россия является противовесом Украине. Если мы заканчиваем войну с сохранением россии в своих границах и политике, то население оккупированных территорий даже после освобождения будет испытывать тяготение к российским идеям. Ибо если сохраняется сильная экономика российской федерации, будет сохраняться и сильная пропагандистская машина, которая и дальше будет влиять на наших граждан. Но если россия терпит сокрушительное поражение с разрушением экономики, военной и пропагандистской машины, тогда мы убиваем, так сказать, рассадник информационной инфекции. Людям, которые не доверяют Украине, не на что будет опираться, не будет носителя противовеса.

Второй фактор – насколько рациональной будет информационная и культурная политика Украины. Сейчас среди украинцев есть мнения, что население Донбасса должно искупить вину перед всей страной за измену украинской государственности и украинским интересам. Это нерациональный и неэтический подход, потому что всех людей мы ставим под одно измерение: все жители Донбасса – предатели. Правда заключается в том, что там есть разные группы. Я знаю немало людей, которые хранят здравый смысл даже через 8 лет. Если мы на уровне государства будем относиться ко всем, как к изменникам, мы не сможем там сформировать лояльное население, носителей украинской идентичности. Даже те, кто будет возвращаться туда из Украины, будут восприниматься местными как чужаки», – рассказал психолог.

Дополнение

В правительстве ранее предполагали, что реинтеграция временно оккупированных районов Донбасса будет длиться минимум одно поколение.