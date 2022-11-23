Реінтеграція Донбасу до України: психолог розповів про основні проблеми та від чого залежатиме тривалість процесу

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«Проблема ця дуже складна. І перша складність – ми не знаємо, хто зараз присутній на цій окупованій території. Я маю на увазі, на які умовні групи поділяється населення окупованого Донбасу. У нас зараз дуже спрощене сприйняття того, що там відбувається. Ми вважаємо, що всі люди там з промитими мізками, які не розуміють, що відбувається, і всі вони проти України. У мене є інформація, що насправді там присутні різні групи, серед яких є і носії ідеології “русского міра”, і носії української ідентичності. Проте, яке їх співвідношення – складно сказати. Статистична крива нормального розподілу доводить, що завжди є інертна маса, яка буде підпорядковуватися ключовим інформаційним течіям. Але невідомо, наскільки вона велика і куди йде зміщення. Можемо лише припустити, що зміщення йде в російську сторону. Також ми не знаємо, як розподіляється дана аудиторія за віковими, статевими, професійними і соціальними групами. Тому перш ніж почати інформаційну інтоксикацію, ми маємо провести детальне соціологічне дослідження», – розповів Кім.

Друга складність реінтеграції Донбасу полягає в тому, що це демографічно викривлений регіон, звідки більшість дорослого населення виїхала ще в 2014 році. Інертну групу, яка не була спроможна виїхати, складають в основному літні люди, з якими інформаційно працювати складніше. Одна з причин – це люди радянської ментальності. Якщо вони і підтримують ідею “русского міра”, це відбувається через їхнє позитивне ставлення до Радянського Союзу. І яка їх кількість – теж наразі невідомо, вказує експерт.

«І там є діти, які 8 років постійно жили в російському жахітті. Не дивлячись на те, що це не літні люди і їхня психіка більш гнучка, але вони виховувалися в дуже чіткій ідеології “маємо бути єдині з росією”. Таке ідеологічне виховання складно виправити. Я думаю, що після повернення цих територій Україні треба буде чітко сформулювати свою ідеологічну парадигму, сконцентруватися на конкретні вікові групи та через кого необхідно працювати. Я впевнений, що з молоддю працювати буде легше, але залучати для цього українців, які виїхали свого часу з цих територій, і працювати через них, залучати їх до створення громадських об’єднань і організацій», – вважає Кім.

Ще одна складність, що виникає перед Україною, – реінтеграція жителів Донбасу, які виїхали до росії і весь цей час перебували там.

«Справа в тому, що в росії вони теж не стали своїми. Я знаю про існування великої кількості випадків, коли ці люди, живучи в Україні, вважали себе росіянами, а поїхавши в росію, стикнулися з тим, що їх там всі називають українцями-хохлами. Їх ідентифікація теж набула певних змін. Яких саме – ми поки не знаємо», – зазначив психолог.

Окрім того, вважає він, для успішної реінтеграції жителів окупованого Донбасу необхідна політична люстрація та чітка стратегія формування органів місцевої влади.

«Якщо залишити цей регіон без жорстких та чітких правил, ми можемо побачити повернення “партії регіонів 2.0” і чиновників, які зустрічали загарбників. Також, мені здається, необхідно проводити зміни на культурному рівні. Там величезна кількість жителів, які взагалі ніколи не виїжджали за межі своєї області і не мають власного уявлення про культурний фонд України. Тут знову ж таки треба працювати через молодь та тих, хто виїхав звідти після 2014 року і весь цей час перебував на інших територіях України. Бо молодь є носіями гнучкості і спроможності сприймати нове, а ті, хто виїхав, мають більше уявлення про культуру української нації», – вважає Кім.

Експерт зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення в українському суспільстві відбулися масштабні зміни. Зокрема, змінився ландшафт ідентичності. Саме до цієї зміни треба залучати і жителів Донбасу.

«Раніше в Україні на першому місці була регіональна ідентичність, коли люди відчували себе “я з півдня”, “я зі сходу”. Це було чітко помітно після 2014 року, коли до більшості луганчан і донеччан, які виїхали звідти, ставилися негативно. Тому що українці сприймали це як чужий регіон. Після початку вторгнення в Україні почався інший процес формування ідентичності. На перше місце виходить національна і громадянська ідентичність, тобто “я відчуваю себе громадянином України”, а не жителем певного регіону. Місцева ідентичність вийшла на друге місце. Ця зміна ландшафту ідентичності дає цікаві можливості для формування спільності та української нації. Жителів Донбасу необхідно буде так само залучати до формування нової української ідентичності, до створення нової української нації. Але це складна робота, яка має починатися із дослідження соціальних кластерів населення окупованих територій», – сказав експерт.

Тривалість процесу реінтеграції жителів Донбасу, за словами психолога, буде залежати від двох речей: як саме закінчиться війна та яку державницьку політику буде проводити Україна.

«Перше – як буде закінчена війна, тому що зараз росія є противагою Україні. Якщо ми закінчуємо війну зі збереженням росії у своїх кордонах та політики, то населення окупованих територій навіть після звільнення буде відчувати тяжіння до російських ідеї. Бо якщо зберігається сильна економіка російської федерації, буде зберігатися і сильна пропагандистська машина, яка і далі впливатиме на наших громадян. Та якщо росія зазнає нищівної поразки з руйнацією економіки, військової і пропагандистської машини, тоді ми вбиваємо, так би мовити, розсадник інформаційної інфекції. Людям, що не довіряють Україні, не буде на що спиратися, не буде носія противаги.

Другий фактор – наскільки раціонально буде інформаційна та культурна політика Україна. Зараз серед українців існують думки, що населення Донбасу має спокути провину перед усією країною за зраду українській державності та українським інтересам. Це нераціональний та неетичний підхід, тому що всіх людей ми ставимо під один вимір: всі жителі Донбасу – зрадники. Правда полягає в тому, що там є різні групи. Я знаю немало людей, які зберігають твердий глузд навіть через 8 років. Якщо ми на рівні держави будемо ставитись до всіх, як до зрадників, ми не зможемо там сформувати лояльне населення, носіїв української ідентичності. Навіть ті, хто буде повертатися туди з України, будуть сприйматися місцевими як чужаки», – розповів психолог.

Доповнення

В уряді раніше припускали, що реінтеграція тимчасово окупованих районів Донбасу триватиме мінімум одне покоління.