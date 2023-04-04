Реформа СБ ООН является срочной необходимостью - президент Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Порядок, ограничивающий судьбу человечества пятью странами, «не является устойчивым», заявил во вторник президент Турции, призвав к «инклюзивной и всеобъемлющей» реформе Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Anadolu, информирует УНН.
Цитата
«Нынешний порядок, который укладывает судьбу человечества в ловушку между губами 5 стран, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на ужине «Ифтар», который состоялся с иностранными послами и дипломатами в Турции.
Относительно войны россии с Украиной, Эрдоган выразил веру в возможность «поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам выйти с честью и выведет наш регион из водоворота, в который он был втянут».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция выступает за отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН
Добавим
россия с 1 апреля начала председательствовать в Совете безопасности ООН, заменив Мозамбик.
Представители россии начнут определять вопросы повестки дня на заседаниях Совбеза ООН в течение календарного месяца.
В россии уже заявили, что в апреле министр иностранных дел сергей лавров будет председательствовать на открытых дебатах в Совете безопасности ООН, которые будут касаться принципов устава организации.
В Офисе президента Владимира Зеленского отметили, что страны-члены Совета безопасности ООН должны бойкотировать в течение апреля любые заседания под эгидой рф.