Реформа РБ ООН є терміновою необхідністю - президент Туреччини

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«Нинішній порядок, який укладає долю людства у пастку між губами 5 країн, не є стійким. Вкрай необхідно, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням», — сказав Реджеп Тайіп Ердоган на вечері «Іфтар», що відбувся з іноземними послами та дипломатами в Туреччині.

Щодо війни росії з Україною, Ердоган висловив віру в можливість «підтримання справедливого миру, який дозволить обом сторонам вийти з честю і виведе наш регіон із виру, до якого він був втягнутий».

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росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік.

Представники росії почнуть визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

У росії вже заявили, що в квітні міністр закордонних справ сергій лавров головуватиме на відкритих дебатах в Раді безпеки ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

В Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою рф.