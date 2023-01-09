Реформа КСУ: в правительстве не упомянули замечания ЕС по рекомендациям "Венецианки"

Детали

В статье упоминается реформа о Конституционном Суде Украины, о которой Стефанишин рассказывает в начале. Она отметила, что правительство проводило консультации с заинтересованными сторонами в Украине, экспертами Еврокомиссии, Совета Европы и Венецианской комиссии, также процесс тщательно отслеживало украинское экспертное сообщество.

Вице-премьер избежала упоминаний о замечаниях, звучавших от украинского экспертного сообщества и Еврокомиссии, подчеркнула, что несмотря на трудности в этих переговорах "удалось найти сбалансированные позиции по ряду ключевых вопросов".

Цитата

"Парламент Украины внес изменения в процедуру избрания судей Конституционного суда, создав этический совет из международных и украинских экспертов для пересмотра кандидатур для оценки их добродетели и профессиональных качеств. Впервые отбор будет осуществляться на конкурентной основе и будет прозрачным для общественности и международных партнеров Украины", - говорится в статье.

Дополнение

В конце декабря Венецианская комиссия опубликовала заключение по законопроекту, направленному на усовершенствование процедуры отбора судей Конституционного суда. В своем решении комиссия дала ряд рекомендаций по совершенствованию закона и отказалась от ранее обнародованного срочного заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7662 об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. Эта редакция закона не содержит обновленного списка рекомендаций Венецианской комиссии.

Европейская комиссия рассчитывает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианки в закон о Конституционном Суде, в частности, что количество членов Консультативной группы экспертов увеличат до семи.

Реформа КСУ является одним из семи "шагов", изложенных в заключении Еврокомиссии от 17 июня, которые Украина должна осуществить в контексте обретения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.