Реформа КСУ: в уряді не згадали зауваження ЄС щодо рекомендацій “Венеційки”

Деталі

У статті згадується реформа про Конституційний Суд України, про яку Стефанішина розповідає на початку. Вона відзначила, що уряд проводив консультації з зацікавленими сторонами в Україні, експертами Єврокомісії, Ради Європи і Венеціанської комісії, також процес ретельно відстежувала українська експертна спільнота.

Віце-прем’єрка уникнула згадок про зауваження, які лунали від української експертної спільноти та Єврокомісії, водночас наголосила, що попри труднощі у цих перемовинах "вдалося знайти збалансовані позиції по низці ключових питань".

Цитата

"Парламент України вніс зміни до процедури обрання суддів Конституційного суду, створивши етичну раду з міжнародних та українських експертів для перегляду кандидатур з метою оцінки їхньої доброчесності та професійних якостей. Вперше відбір буде здійснюватися на конкурентній основі і буде прозорим для громадськості та міжнародних партнерів України", - йдеться у статті.

Доповнення

Наприкінці грудня Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроекту, спрямованого на вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду. У своєму рішенні комісія дала цілу низку рекомендацій щодо вдосконалення закону та відмовилася від раніше оприлюдненого термінового висновку.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №7662 щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КСУ на конкурсних засадах. Ця редакція закону не містить оновлений список рекомендацій Венеційської комісії.

Європейська комісія розраховує, що українська влада повністю врахує рекомендації Венеціанки до закону про Конституційний Суд, зокрема, що кількість членів Консультативної групи експертів збільшать до семи.

Реформа КСУ є одним із семи "кроків", викладених у висновку Єврокомісії від 17 червня, які Україна має здійснити у контексті набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.