Реестры Минюста уходят на технические работы до 20 января: какие услуги Дії временно закроются?

ukenru
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
18:33 • 38336 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17:25 • 55764 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
16:00 • 103747 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
15:36 • 87219 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 101903 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 109032 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 103848 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 149062 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 121263 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 155281 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Клименко озвучил среднюю зарплату полицейского в Украине

Клименко озвучил среднюю зарплату полицейского в Украине

17 января, 11:02 • 52646 просмотра
Офис Нетаньяху о сделке с ХАМАС: заложники будут освобождены в воскресенье

Офис Нетаньяху о сделке с ХАМАС: заложники будут освобождены в воскресенье

17 января, 11:19 • 49979 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 110386 просмотра
ССО сообщили об уничтожении и взятии в плен россиян, которые казнили бойцов ТРО

ССО сообщили об уничтожении и взятии в плен россиян, которые казнили бойцов ТРО

14:10 • 36691 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 73295 просмотра
публикации
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

16:00 • 103747 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 149062 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 143738 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 185230 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 171524 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

18:33 • 38336 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 73295 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 110386 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 155281 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 160271 просмотра
Актуальное
Реестры Минюста уходят на технические работы до 20 января: какие услуги Дії временно закроются?

Реестры Минюста уходят на технические работы до 20 января: какие услуги Дії временно закроются?

Киев  •  УНН

 • 4040 просмотра

Read in English

В приложении и на портале Дія временно не будут работать услуги, связанные с реестрами НАИС. Ограничения будут действовать до 8:00 20 января из-за восстановления инфраструктуры реестров.

С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале Дія не будут работать некоторые услуги. Причина - проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, которую проводит НАИС, передает УНН.

Не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дія, а именно: 

  • Регистрация ФЛП, Дія.QR
    • Бронирование работников 
      • Актовые записи
        • Зимняя поддержка (дети)
          • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
            • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
              • Помощь при усыновлении ребенка
                • Пособие на ребенка одинокой матери или отцу
                  • Актовые записи о смене имени
                    • Актовые записи о рождении
                      • Актовые записи о браке
                        • Актовые записи о разводе
                          • Свидетельства о рождении
                            • Выписка о месте проживания ребенка
                              • Заявление о субсидии

                                "Как только все заработает в обычном режиме - Дія моментально сообщит в соцсетях", - говорится в сообщении.

                                В Дії снова доступны свидетельства. Над возвращением брака онлайн еще работают11.01.25, 16:35 • 29827 просмотров

                                Антонина Туманова

                                Антонина Туманова

                                ОбществоТехнологии

                                Обратиться по вопросам размещения рекламы