Реестры Минюста уходят на технические работы до 20 января: какие услуги Дії временно закроются?
Киев • УНН
В приложении и на портале Дія временно не будут работать услуги, связанные с реестрами НАИС. Ограничения будут действовать до 8:00 20 января из-за восстановления инфраструктуры реестров.
С сегодняшнего дня до 8:00 20 января в приложении и на портале Дія не будут работать некоторые услуги. Причина - проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, которую проводит НАИС, передает УНН.
Не будут работать Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении Дія, а именно:
- Регистрация ФЛП, Дія.QR
- Бронирование работников
- Актовые записи
- Зимняя поддержка (дети)
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Пособие на ребенка одинокой матери или отцу
- Актовые записи о смене имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте проживания ребенка
- Заявление о субсидии
"Как только все заработает в обычном режиме - Дія моментально сообщит в соцсетях", - говорится в сообщении.
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