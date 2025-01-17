Реєстри Мін’юсту йдуть на технічні роботи до 20 січня: які послуги Дії тимчасово закриються?

Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі Дія не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС, передає УНН.

Не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме:

Реєстрація ФОП, Дія.QR

Бронювання працівників

Актові записи

Зимова підтримка (діти)

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

"Щойно все запрацює у звичному режимі — Дія моментально повідомить у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

У Дії знову доступні свідоцтва. Над поверненням шлюбу онлайн ще працюють