Реєстри Мін’юсту йдуть на технічні роботи до 20 січня: які послуги Дії тимчасово закриються?

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Київ • УНН

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В застосунку та на порталі Дія тимчасово не працюватимуть послуги, пов'язані з реєстрами НАІС. Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення інфраструктури реєстрів.

Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі Дія не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС, передає УНН.

Не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме: 

  • Реєстрація ФОП, Дія.QR
    • Бронювання працівників 
      • Актові записи
        • Зимова підтримка (діти)
          • Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
            • Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
              • Допомога при усиновленні дитини
                • Допомога на дитину одинокій матері або батьку
                  • Актові записи про зміну імені
                    • Актові записи про народження
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                                Антоніна Туманова

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