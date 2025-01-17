Реєстри Мін’юсту йдуть на технічні роботи до 20 січня: які послуги Дії тимчасово закриються?
Київ • УНН
В застосунку та на порталі Дія тимчасово не працюватимуть послуги, пов'язані з реєстрами НАІС. Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення інфраструктури реєстрів.
Від сьогодні до 8:00 20 січня в застосунку та на порталі Дія не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС, передає УНН.
Не працюватимуть Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку Дія, а саме:
- Реєстрація ФОП, Дія.QR
- Бронювання працівників
- Актові записи
- Зимова підтримка (діти)
- Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
- Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною
- Допомога при усиновленні дитини
- Допомога на дитину одинокій матері або батьку
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
"Щойно все запрацює у звичному режимі — Дія моментально повідомить у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
У Дії знову доступні свідоцтва. Над поверненням шлюбу онлайн ще працюють11.01.25, 16:35 • 30185 переглядiв