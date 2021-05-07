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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки может покинуть пост

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки может покинуть пост

Киев  •  УНН

 • 20454 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в 2022 году может уйти со своего поста. Об этом она заявила в интервью Дэвиду Аксельроду в подкасте The Axe Files, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Псаки четко заявляет, что ей нравятся вызовы и ответственность на должности, но она говорит, что договаривалась с командой Джо Байдена примерно на один год.

Цитата

“Я думаю, что наступит время, когда кто-то другой будет иметь эту работу, через год или примерно через год”, — говорит она.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента в 2013-2015 годах. В периоды с 2009 по 2011, а также с 2015 по 2017 работала помощником президента США Барака Обамы по коммуникациям. На пост прес-секретаря Белого Дома она заступила в ноябре 2020 года.

Напомним

Юлия Мендель покидает пост прес-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского. В дальнейшем Мендель сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.

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