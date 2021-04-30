Сезон відставок: у Зеленського підтвердили, що Мендель йде з посади

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря Президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у наявному в розпорядженні УНН коментарі радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Цитата:

"Юлія Мендель продовжує виконувати обов'язки прессекретаря Президента України - тимчасово, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу Президента", - сказав Подоляк.

Деталі

Подоляк зазначив, що в подальшому Мендель зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.

"Сьогодні комунікація ініціатив Президента для зовнішнього споживача потребує значного підсилення. Юлія Володимирівна має чудові зв'язки в цьому секторі медійної спільноти і зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій", - вказав представник ОП.

Хто саме замінить Юлію Мендель на посаді речниці, поки не відомо.

Наразі коментарів щодо цього вона не давала.

Доповнення

Юлія Мендель стала речницею Володимира Зеленського в липні 2019 року, невдовзі після його вступу на посаду Президента, казали - за результатами конкурсу.

До цього вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер". Також вона співпрацювала із The New York Times та Politico.

Під час роботи на посаді речниці кілька разів встрягала у різні, часом скандальні, ситуації. Зокрема, через свої пости у соцмережах та поведінку стосовно деяких журналістів.

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