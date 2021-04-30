Сезон отставок: у Зеленского подтвердили, что Мендель уходит с поста
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНН комментарии советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.
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"Юлия Мендель продолжает выполнять обязанности пресс-секретаря Президента Украины - временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса Президента", - сказал Подоляк.
Детали
Подоляк отметил, что в дальнейшем Мендель сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.
"Сегодня коммуникация инициатив Президента для внешнего потребителя требует значительного усиления. Юлия Владимировна имеет замечательные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной как советник по международным коммуникациям", - отметил представитель ОП.
Кто именно заменит Юлию Мендель в должности спикера, пока не известно.
Пока комментариев по этому она не давала.
Дополнение
Юлия Мендель стала спикера Владимира Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его вступления в должность Президента, говорили - по результатам конкурса.
До этого она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер". Также она сотрудничала с The New York Times и Politico.
Во время работы в должности спикера несколько раз встревала в разные, порой скандальные, ситуации. В частности, из-за своих постов в соцсетях и поведения в отношении некоторых журналистов.