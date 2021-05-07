Речниця Білого дому Джен Псакі може покинути посаду

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Псакі чітко заявляє, що їй подобаються виклики та відповідальність на посаді, але вона каже, що домовлялася з командою Джо Байдена приблизно на один рік.

Цитата

“Я думаю, що настане час, коли хтось інший буде мати цю посаду, близько року чи через рік”, — каже вона.

Джен Псакі обіймала посаду речниці Держдепартаменту в 2013–2015 роках. У періоди з 2009 по 2011, а також з 2015 по 2017 працювала помічником президента США Барака Обами з комунікацій. На пост речниці Білого Дому вона заступила в листопаді 2020 року.

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Юлія Мендель залишає посаду прессекретаря Президента України Володимира Зеленського. В подальшому Мендель зосередиться на взаємодії з іноземними ЗМІ.