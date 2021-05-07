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Речниця Білого дому Джен Псакі може покинути посаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що у 2022 році може піти зі свого поста. Про це вона заявила в інтерв'ю Девіду Аксельроду в подкасті The Axe Files, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Псакі чітко заявляє, що їй подобаються виклики та відповідальність на посаді, але вона каже, що домовлялася з командою Джо Байдена приблизно на один рік.

Цитата

“Я думаю, що настане час, коли хтось інший буде мати цю посаду, близько року чи через рік”, — каже вона.

Джен Псакі обіймала посаду речниці Держдепартаменту в 2013–2015 роках. У періоди з 2009 по 2011, а також з 2015 по 2017 працювала помічником президента США Барака Обами з комунікацій. На пост речниці Білого Дому вона заступила в листопаді 2020 року.

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