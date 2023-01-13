Спикер Восточной группировки войск заявил, что в Соледаре идут бои - несмотря на заявления минобороны рф

Заявление спикера Восточной группировки войск появилось почти одновременно с заявлением министерства обороны рф 13 января, по данным росСМИ, о "взятии" города Соледар Донецкой области.

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"В Соледаре идут бои. Наши войска держат оборону против противника, который сконцентрировал лучшие подразделения озг "вагнера" и других специальных подразделений. Идут тяжелые бои. (...) Враг специально разгоняет вокруг этого информационный такой шум, (...) пытается посеять среди украинского населения неверие в собственные силы", - заявил Череватый.

Он подчеркнул, что "идет позиционная война".

Дополнение

Ранее сегодня, 13 января, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ночь в Соледаре Донецкой области была горячей, продолжались бои. Россияне поддерживают высокую интенсивность наступления. Украинские военные смело пытаются удержать оборону.