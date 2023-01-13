Речник Східного угрупування військ заявив, що у Соледарі йдуть бої - попри заяви міноборони рф

Заява речника Східного угрупування військ з'явилася майже одночасно з заявою міністерства оборони рф 13 січня, за даними росЗМІ, про "взяття" міста Соледар Донецької області.

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"У Соледарі йдуть бої. Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи озг "вагнера" та інших спеціальних підрозділів. Йдуть важкі бої. (...) Ворог спеціально розганяє навколо цього інформаційний такий шум, (...) намагається посіяти серед українського населення зневіру у власних силах", - заявив Череватий.

Він наголосив, що "йде позиційна війна".

Доповнення

Раніше сьогодні, 13 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ніч в Соледарі на Донеччині була гарячою, тривали бої. Росіяни підтримують високу інтенсивність наступу. Українські військові відважно намагаються втримати оборону.