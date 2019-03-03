Ребров во главе венгерского клуба завоевал самую крупную победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В рамках 23-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" Ивана Петряк на своем поле принимал "Диошдьер" и разгромил своего соперника со счетом 7: 0, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Полузащитник сборной Украины сыграл полный поединок, отличился результативной передачей и заработал пенальти.
В этом сезоне Петряк провел в составе "Ференцварошу" 27 поединков, в которых отличился шестью забитыми мячами и восемью результативными пасами.
Примечательно, что при Сергее Реброве эта победа стала крупнейшей для клуба. Ранее "Ференцварош" выигрывал не более, чем с разницей 4:0.
Добавим, сейчас с 49-ю очками "Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата страны.
Напомним, полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк завоевал звание самого полезного игрока крайнего тура в чемпионате Венгрии по оценкам InStat.