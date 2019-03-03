Ребров на чолі угорського клубу завоював найбільшу перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У рамках 23-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Івана Петряка на власному полі приймав "Діошдьєр" і розгромив свого суперника з рахунком 7:0, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Півзахисник збірної України відіграв повний поєдинок, відзначився результативною передачею й заробив пенальті.
У цьому сезоні Петряк провів у складі "Ференцварошу" 27 поєдинків, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами й вісьмома результативними пасами.
Примітно, що при Сергії Реброві ця перемога стала найбільшою для клубу. Раніше "Ференцварош" вигравав не більше, ніж з різницею 4:0.
Додамо, наразі з 49-ма очками "Ференцварош" продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату країни.
Нагадаємо, півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк виборов звання найкориснішого гравця крайнього туру в чемпіонаті Угорщини за оцінками InStat.