Ребров на чолі угорського клубу завоював найбільшу перемогу в сезоні

Півзахисник збірної України відіграв повний поєдинок, відзначився результативною передачею й заробив пенальті.

У цьому сезоні Петряк провів у складі "Ференцварошу" 27 поєдинків, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами й вісьмома результативними пасами.

Примітно, що при Сергії Реброві ця перемога стала найбільшою для клубу. Раніше "Ференцварош" вигравав не більше, ніж з різницею 4:0.

Додамо, наразі з 49-ма очками "Ференцварош" продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату країни.

Нагадаємо, півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк виборов звання найкориснішого гравця крайнього туру в чемпіонаті Угорщини за оцінками InStat.