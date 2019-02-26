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Півзахисник з України став найкращим футболістом туру чемпіонату Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Півзахисник "Ференцвароша" Іван Петряк виборов звання найкориснішого гравця крайнього туру в чемпіонаті Угорщини за оцінками "InStat", передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Петряк вийшов в стартовому складі "Ференцвароша" на матч проти "Академії Пушкаша" у 22-му турі внутрішньої ліги. Українець провів на полі весь поєдинок, відзначився голом та заробив пенальті, а його команда перемогла 4:0.

371 набраний бал Петряком за версією "InStat index" став найвищим серед усіх футболістів туру.

Варто зазначити, що в активі гравця, який захищає кольори клубу Сергія Реброва, 27 проведених ігор, 6 голів та 7 асистів.

Українські Національні Новини

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