Півзахисник з України став найкращим футболістом туру чемпіонату Угорщини

Петряк вийшов в стартовому складі "Ференцвароша" на матч проти "Академії Пушкаша" у 22-му турі внутрішньої ліги. Українець провів на полі весь поєдинок, відзначився голом та заробив пенальті, а його команда перемогла 4:0.



371 набраний бал Петряком за версією "InStat index" став найвищим серед усіх футболістів туру.



Варто зазначити, що в активі гравця, який захищає кольори клубу Сергія Реброва, 27 проведених ігор, 6 голів та 7 асистів.