Полузащитник из Украины стал лучшим футболистом тура чемпионата Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк завоевал звание самого полезного игрока крайнего тура в чемпионате Венгрии по оценкам "InStat", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Петряк вышел в стартовом составе "Ференцвароша" на матч против "Академии Пушкаша" в 22-м туре внутренней лиги. Украинец провел на поле весь поединок, отличился голом и заработал пенальти, а его команда победила 4:0.
371 набранный балл Петряк по версии "InStat index" стал самым высоким среди всех футболистов тура.
Стоит отметить, что в активе игрока, который защищает цвета клуба Сергея Реброва, 27 проведенных игр, 6 голов и 7 ассистов.