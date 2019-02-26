Полузащитник из Украины стал лучшим футболистом тура чемпионата Венгрии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16039 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119594 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124272 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122444 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154507 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117326 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141273 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145181 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Полузащитник из Украины стал лучшим футболистом тура чемпионата Венгрии

Полузащитник из Украины стал лучшим футболистом тура чемпионата Венгрии

Киев  •  УНН

 • 9031 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полузащитник "Ференцвароша" Иван Петряк завоевал звание самого полезного игрока крайнего тура в чемпионате Венгрии по оценкам "InStat", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Петряк вышел в стартовом составе "Ференцвароша" на матч против "Академии Пушкаша" в 22-м туре внутренней лиги. Украинец провел на поле весь поединок, отличился голом и заработал пенальти, а его команда победила 4:0.

371 набранный балл Петряк по версии "InStat index" стал самым высоким среди всех футболистов тура.

Стоит отметить, что в активе игрока, который защищает цвета клуба Сергея Реброва, 27 проведенных игр, 6 голов и 7 ассистов.

Украинские Национальные Новости

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