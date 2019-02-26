Полузащитник из Украины стал лучшим футболистом тура чемпионата Венгрии

Петряк вышел в стартовом составе "Ференцвароша" на матч против "Академии Пушкаша" в 22-м туре внутренней лиги. Украинец провел на поле весь поединок, отличился голом и заработал пенальти, а его команда победила 4:0.



371 набранный балл Петряк по версии "InStat index" стал самым высоким среди всех футболистов тура.



Стоит отметить, что в активе игрока, который защищает цвета клуба Сергея Реброва, 27 проведенных игр, 6 голов и 7 ассистов.