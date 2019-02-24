Гол Петряка допоміг здобути розгромну перемогу клубу Реброва в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У 22-му турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” Івана Петряка на власному полі приймав десяту команду турнірної таблиці — “Академію Пушкаша”, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі команди Сергія Реброва, відіграв повну зустріч, відзначився забитим м’ячем, заробив пенальті та допоміг команді здобути першу перемогу за три тури — 4:0.
Ще один українець у складі господарів, хавбек Ігор Харатін, також провів на полі весь ігровий час.
Маючи в активі 46 очок, “Ференцварош” продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату.
Додамо, що в цьому сезоні Петряк провів у складі “Ференцвароша” 26 поєдинків, в яких відзначився шістьма забитими м’ячами й шістьма результативними пасами.