Реальный ВВП Украины вырос на 1,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинская экономика в 2017 году продолжила расти. Реальный ВВП в четвертом квартале 2017 года вырос почти на 2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
"Реальный ВВП в IV квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с IV кварталом 2016 года - на 1,8%", - говорится в сообщении Госстатистики.
Напомним, по итогам 2017 Украина почти на 6% увеличила экспорт услуг. При этом экспорт товаров увеличился на 19%.