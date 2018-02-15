Реальний ВВП України зріс на 1,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українська економіка у 2017 році продовжила зростати. Реальний ВВП у четвертому кварталі 2017 року зріс майже на 2%, порівняно із відповідним періодом 2016 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
"Реальний ВВП у IV кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,4%, а порівняно з IV кварталом 2016 року – на 1,8%", - йдеться у повідомленні Держстатистики.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року Україна майже на 6% збільшила експорт послуг. При цьому експорт товарів збільшився на 19%.