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Реальний ВВП України зріс на 1,8%

Реальний ВВП України зріс на 1,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Українська економіка у 2017 році продовжила зростати. Реальний ВВП у четвертому кварталі 2017 року зріс майже на 2%, порівняно із відповідним періодом 2016 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

"Реальний ВВП у IV кварталі 2017 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 0,4%, а порівняно з IV кварталом 2016 року – на 1,8%", - йдеться у повідомленні Держстатистики.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року Україна майже на 6% збільшила експорт послуг. При цьому експорт товарів збільшився на 19%

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