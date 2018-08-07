Реальные доходы украинцев выросли на 10%

В частности, по данным Госстата, в I квартале реальный располагаемый доход населения продемонстрировал рост на 10%.

Напомним, в I квартале 2018 года доходы населения составляли 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн, уменьшение сбережений — 22 млрд грн. Расходы населения в I квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли 20,3%.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года размер прожиточного минимума вырос на 10,1%, размер минимальной зарплаты — на 16,3%, размер минимальной пенсии — на 16,4%.