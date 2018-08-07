Реальные доходы украинцев выросли на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В I квартале 2018 года реальный располагаемый доход украинцев вырос на 10%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
В частности, по данным Госстата, в I квартале реальный располагаемый доход населения продемонстрировал рост на 10%.
Напомним, в I квартале 2018 года доходы населения составляли 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн, уменьшение сбережений — 22 млрд грн. Расходы населения в I квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли 20,3%.
Ранее сообщалось, что в начале 2018 года размер прожиточного минимума вырос на 10,1%, размер минимальной зарплаты — на 16,3%, размер минимальной пенсии — на 16,4%.