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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Реальные доходы украинцев выросли на 10%

Киев  •  УНН

 • 14070 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В I квартале 2018 года реальный располагаемый доход украинцев вырос на 10%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.

В частности, по данным Госстата, в I квартале реальный располагаемый доход населения продемонстрировал рост на 10%.

Напомним, в I квартале 2018 года доходы населения составляли 657,9 млрд грн, расходы — 679,9 млрд грн, уменьшение сбережений — 22 млрд грн. Расходы населения в I квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли 20,3%.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года размер прожиточного минимума вырос на 10,1%, размер минимальной зарплаты — на 16,3%, размер минимальной пенсии — на 16,4%.

Украинские Национальные Новости

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