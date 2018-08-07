Реальні доходи українців зросли на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У І кварталі 2018 року реальний наявний дохід українців зріс на 10%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у І кварталі реальний наявний дохід населення продемонстрував зростання на 10%.
Нагадаємо, у І кварталі 2018 року доходи населення становили 657,9 млрд грн, витрати — 679,9 млрд грн, зменшення заощаджень — 22 млрд грн. Витрати населення в І кварталі 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросли 20,3%.
Раніше повідомлялось, що на початку 2018 року розмір прожиткового мінімуму зріс на 10,1%, розмір мінімальної зарплати — на 16,3%, розмір мінімальної пенсії — на 16,4%.