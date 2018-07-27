Реальная зарплата в июне выросла почти на 5% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине реальная заработная плата в июне 2018 года выросла по сравнению с маем этого года на 4,8% без учета временно оккупированного Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
По информации Госстатистики, в годовом измерении (июнь 2018 года к июню 2017 года) реальная зарплата увеличилась на 13%.
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В то же время, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2018 года составила 9141 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).