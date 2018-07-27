Реальная зарплата в июне выросла почти на 5% - Госстатистики

По информации Госстатистики, в годовом измерении (июнь 2018 года к июню 2017 года) реальная зарплата увеличилась на 13%.

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В то же время, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2018 года составила 9141 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).